LA PROCÉDURE JUDICIAIRE SUR LA GESTION DES FONDS COVID SUIT SON COURS, ASSURE LE MINISTRE DE LA JUSTICE

Recevant des représentants d’Article 19/Afrique de l’Ouest, un organisme de la société civile, samedi, le ministre de la Justice, Ousmane Diagne, a assuré que la procédure judiciaire enclenchée pour faire la lumière sur la gestion controversée des fonds Covid suit son cours.



Selon le ministre, la procédure est sur la bonne voie. « Il a précisé que l’information judiciaire ouverte suit son cours et que dans un avenir proche, les infractions visées par le rapport [de la Cour des comptes] seront traitées comme de droit, le juge sera saisi et le droit sera dit », rapporte Article 19 sur ses plateformes, relayé par le journal Wal fadjri.



La cour des comptes a déposé son rapport sur la gestion des fonds Covid, pointant de nombreuses irrégularités. Plusieurs ministères et autres organes de l’État sont concernés. Les nouvelles autorités avaient promis de sanctionner les fautifs, mais pour beaucoup, la procédure pour y arriver semble au point mort.































































































Rts