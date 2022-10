LA PROMENADE DU SOIR : LE BAYERN MUNICH ÉCRASE LE VIKTORIA PLZEN (5-0)

Le fossoyeur Bavarois était en démonstration face au Viktoria Plzen. Auteurs d’un match maîtrisé de bout en bout, les joueurs de Julian Nagelsmann ont étrillé leurs adversaires tchèques 5 buts à 0. Face à une équipe supérieure techniquement, tactiquement et physiquement, le FC Viktoria n’a pas pu exister dans cette partie. Sevrée de ballons, la formation de Michal Bilek s’est contenté d’essayer de contenir les assauts du Bayern : peine perdue face à l’efficacité allemande.



Avec cette victoire, le Bayern Munich continue son sans-faute dans ce groupe C de Ligue des Champions, où il cumule trois victoires sans encaisser le moindre but... et n’est plus très loin d’obtenir sa place en 8e de finale. Le Viktoria Plzen reste, lui, bon dernier dans un groupe où il aurait été difficile de faire mieux.



La copie rendue par les Bavarois ce mardi soir est parfaite. Rapidement, les joueurs de Julian Nagelsmann ont pris possession de la balle (70%), et ne l’ont jamais vraiment rendue à leurs adversaires. Comme depuis le début de saison, le pressing du Bayern s’est révélé particulièrement bien en place, étouffant chacune des tentatives du FC Viktoria pour sortir de son camp. Les Munichois ont pris le temps de faire circuler le ballon pour étirer un bloc tchèque très compact.



Mais ils ont su accélérer à la moindre ouverture, en prenant les couloirs ou par un jeu vertical très efficace. Hauts sur le terrain, Dayot Upamecano et Matthijs De Ligt ont notamment effectué un bon match à la relance avec quelques passes venues casser les lignes adverses. Les contre-attaques placées du Bayern ont également fait beaucoup de mal à Plzen. Difficile pour les défenseurs du FC Viktoria de revenir face à la vitesse d’Alphonso Davies, de Sadio Mané ou de Leon Goretzka, qui s’est beaucoup projeté et qui a délivré deux passes décisives.



UNE EFFICACITÉ RETROUVÉE ?

S’ils se sont montrés impériaux en Ligue des Champions, le Bayern a eu plus de difficulté en championnat et pointe actuellement à la 3e place de Budensliga. On peut notamment l’attribuer à un manque de réussite dans le secteur offensif. Ce soir, il n’en a rien été. Les Bavarois ont réussi à alterner jeu en profondeur et dans les petits espaces pour multiplier les situations de but. Et face aux cages, les attaquants du Bayern se sont montrés tueurs.

Leroy Sané, auteur d’un doublé (7e, 50e), Sadio Mané (un but en solitaire à la 21e et une passe décisive sur le deuxième but de Sané) et Jamel Musiala (passeur décisif sur l’ouverture du score à la 7e, auteur d’un but refusé pour hors-jeu) ont été les trois attaquants les plus en valeur ce soir. En difficulté depuis le début de saison, Serge Gnabry a fait un bon match, récompensé par un but à la 13e minute.

Dernier motif de satisfaction pour Nagelsmann : la performance des entrants, à l’image de Mathys Tel, Josip Stanisic et Eric Maxim Choupo-Moting. Ce dernier est venu clôre le festival bavarois d’un but à la 59e minute. Avec cette performance de haut vol, le Bayern met la pression sur le Barça et l’Inter, qui devront vraisemblablement se disputer la deuxième place du groupe C.