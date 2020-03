LA RIPOSTE ÉCONOMIQUE AU COVID-19 À LA UNE

Les quotidiens reçus vendredi à l’APS mettent en exergue la riposte économique au Covid-19 avec la décision de l’Etat de débloquer 64 milliards de FCFA, pour atténuer les effets dus à la pandémie de maladie à coronavirus sur l’économie nationale.



Pour juguler les pertes liées au Covid-19, ‘’l’Etat décaisse 64 milliards’’, selon L’As, soulignant que ‘’conscient des conséquences de la pandémie du Covid-19, sur l’économie sénégalaise, le gouvernement du Sénégal a mis en place un fonds de riposte et de solidarité dénommé Force Covid-19 en vue de soutenir les secteurs d’activités les plus touchés’’.



Le gouvernement sénégalais a prévu de doter le Fonds de riposte et de solidarité contre les effets du Covid-19 (Force-Covid-19) d’une enveloppe de 64 milliards de FCFA, pour atténuer les effets dus à la pandémie de maladie à Coronavirus sur l’économie nationale, a appris l’APS de source officielle, jeudi.



’’[…] Avec l’évolution de l’épidémie, un plan de contingence (Force-Covid 19) a été élaboré et chiffré, pour le montant de 64.039.279.189 FCFA afin de renforcer les capacités du pays à faire face à la situation’’, a déclaré le ministre de l’Economie, du Plan et de la Coopération, Amadou Hott, lors d’une conférence de presse.



Cette décision fait suite à une première mesure qui avait été prise dès l’enregistrement des premiers cas positifs au Covid-19 au Sénégal, consistant à dégager un budget de 1,4 milliard FCFA sur les ressources de l’Etat pour préparer la riposte et gérer les premiers cas.



Sud Quotidien détaille également ‘’le plan de Macky Sall’’ pour accompagner l’économique sénégalaise.



Le Témoin signale qu’après la riposte sanitaire, place à la riposte économique. ‘’L’Etat va débloquer 64 milliards de francs Cfa’’. Dans son éditorial, le journal appelle à la ‘’vigilance’’ et à ne pas tomber dans la panique.



Pour le quotidien Enquête, ‘’le Sénégal continue de doper son dispositif pour faire face à l’évolution du Covid-19 sur l’étendue du territoire’’.



En même temps, signale la publication, ‘’beaucoup de quartiers sont sans eau dans ce contexte de (lutte) contre le Covid-19’’.



’’Au moment où l’Etat demande à la population de respecter les mesures d’hygiène, surtout en se lavant régulièrement les mains avec de l’eau et du savon, le Sénégal est confronté à des coupures d’eau. Beaucoup de zones sont sans eau, depuis des mois, des semaines et des jours (…)’’, écrit le journal qui affiche à sa Une : ‘’Coronavirus et coupure d’eau, le cocktail explosif’’.



La Tribune parle du ‘’Coronavirus et de ses lourds dégâts au Sénégal’’ et signale que les économistes ‘’expriment leurs inquiétudes par rapport aux éventuelles répercussions économiques futures’’.



Au sujet de la riposte sanitaire, Libération note que le service des maladies infectieuses de Fann ‘’tient tête au Covid-19’’. ‘’Cinq guérisons pour zéro décès’’, relève le journal.



Au total, cinq patients ont guéri de la maladie à Coronavirus, 33 patients se font encore soigner à Touba (centre) et à Dakar.