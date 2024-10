LA RTS NE DIFFUSERA PAS LE MATCH MALAWI/SÉNÉGAL EN RAISON DE L’ABSENCE DE PARAMÈTRES DE RETRANSMISSION

New World TV, partenaire de la RTS, annonce qu’en raison de circonstances indépendantes de sa volonté, il ne sera pas en mesure de fournir les paramètres de retransmission et de diffusion du match Malawi/Sénégal prévu ce mardi à 13h GMT, dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations de football 2025.





Cette situation s’est déjà produite lors de la dernière journée, empêchant certains pays de suivre leurs matchs. La RTS souhaite préciser qu’elle n’est pas responsable de ces désagréments et présente ses sincères excuses aux téléspectateurs.



Dès que la situation sera rétablie, la RTS s’engage à diffuser les matchs, comme elle le fait habituellement lors des grands événements sportifs.

Nous vous remercions de votre compréhension.









































Rts