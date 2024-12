« LA SFI VA ACCOMPAGNER LE SÉNÉGAL DANS DIFFÉRENTS SECTEURS POUR CRÉER PLUS D’EMPLOIS », MAKHTAR DIOP

Invité du journal télévisé de 20h sur la télévision nationale, Makhtar Diop, Directeur général de la Société Financière Internationale (SFI), a présenté les ambitions de son institution pour le Sénégal et l’Afrique. Cet entretien a permis de revenir sur les mécanismes de la SFI, une branche du Groupe de la Banque mondiale dédiée au financement du secteur privé, et ses projets pour accompagner les économies africaines dans leur développement.



Makhtar Diop a rappelé que la SFI est un organisme international qui soutient le développement économique en finançant les entreprises privées dans les pays en développement. Avec son volet garantie, assuré par l’Agence Multilatérale de Garantie des Investissements (MIGA), la SFI sécurise les investissements privés dans des environnements parfois instables.



« La SFI, c’est près de 5 000 employés, plus de 53 milliards de dollars d’engagements, et plus de 60 milliards de dollars mobilisés cette année, un doublement de nos réalisations d’il y a trois ans », a souligné Makhtar Diop, démontrant ainsi l’importance croissante de l’institution dans le paysage financier mondial.



Sur le continent, la SFI se positionne comme le premier investisseur dans le secteur privé parmi les institutions de développement. « L’année dernière, nous avons injecté 14 milliards de dollars dans les économies africaines », a-t-il révélé.



Pour Makhtar Diop, la vision de la SFI en Afrique va au-delà du financement traditionnel : il s’agit de développer et d’approfondir des stratégies de « champions nationaux » pour soutenir les entreprises locales, générer des capitaux et créer des emplois essentiels au développement des sociétés africaines.



Au Sénégal, la SFI cible des secteurs prioritaires tels que la cimenterie, les fintechs, les startups, les PME et l’agriculture. Cette année, une stratégie axée sur l’investissement en capital sera mise en œuvre. « De nombreuses entreprises empruntent beaucoup mais manquent de capital, ce qui déséquilibre leur ratio endettement-capital. Nous allons investir davantage dans leur capital, en prenant des risques à long terme pour mobiliser les ressources nécessaires au financement de l’économie », a précisé Makhtar Diop.



L’objectif est également de canaliser l’épargne domestique vers des projets structurants, en partenariat avec le gouvernement. « Une discussion avec le chef de l’État a permis d’envisager l’ouverture du capital des grandes entreprises liées aux projets structurants, permettant aux épargnants sénégalais de contribuer au développement national », a-t-il ajouté.



Le Directeur Général de la SFI a salué la Vision Sénégal 2050, une stratégie ambitieuse des autorités visant à transformer l’économie nationale. Cette vision s’articule autour de la création d’emplois, de la transformation accrue des matières premières, de l’intégration dans les chaînes de valeur internationales et de l’équilibre spatial du développement économique.



Le @PR_Diomaye a reçu aujourd’hui le DG de la Société Financière Internationale (IFC), Makhtar Diop, au Palais de la République.



Il a fait part au Chef de l’État des avancées et des perspectives du programme de l’IFC, qui prévoit de doubler son niveau d’engagement au Sénégal. pic.twitter.com/3PPbyVOdjo

— Présidence Sénégal (@PR_Senegal) December 23, 2024



« Tous les projets structurants initiés par l’État offrent des opportunités à la SFI d’être un partenaire privilégié », a-t-il affirmé, soulignant l’engagement de son institution à soutenir les réformes et les initiatives nationales.



Pour le continent, la SFI cherche à renforcer l’intégration africaine en levant les barrières commerciales et en développant des chaînes de valeur régionales. « Nous avons mis en place une facilité de financement du commerce interafricain pour permettre aux investisseurs africains de mobiliser des fonds via des banques locales et d’utiliser les ressources de la SFI pour attirer des financements étrangers », a expliqué Makhtar Diop.



La SFI s’affirme comme un acteur incontournable du financement du secteur privé, apportant des solutions innovantes pour accompagner le Sénégal et l’Afrique dans leur quête de développement économique durable.













































