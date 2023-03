LA VIOLENCE S’INVITE DANS L’ARÈNE NATIONALE

Le jour de combat est également un jour de fête. Les tribunes de l’arène nationale sont bondées de monde et les supporters des deux camps surexcités. Toutes les conditions sont réunies pour une belle soirée de lutte. Soudain, on note des scènes de violence du côté des supporters de Reug Reug. Ces derniers venus de Thiaroye ont eu une vive altercation avec les forces de l’ordre qui ont été mobilisées pour assurer la sécurité. Les supporters ont jeté des chaises sur les policiers qui n’ont pas manqué de réagir. Ils (les policiers) ont appelé au renfort pour rétablir l’ordre dans les tribunes. Le lutteur Reug Reug aux côtés de Khadim Ndiaye a demandé à ses supporters de se calmer. Ainsi, la tension a-t-elle baissé et les deux lutteurs assurent le spectacle à quelques heures du coup d’envoi de ce choc tant attendu. On nous avait promis un combat électrique et les premiers événements confirment déjà toutes les prédictions. A suivre…



































