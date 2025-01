LANCEMENT DE LA PREMIÈRE ÉDITION DU CAMP | « NOUS FAISONS FACE À UN ÉTAT CONTRAINT DONT LES MARGES DE MANŒUVRE BUDGÉTAIRES ET FINANCIÈRES N’EXISTENT QUASIMENT PLUS » BASSIROU DIOMAYE FAYE

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a présidé ce lundi 20 janvier 2025 la première édition de la Conférence des Administrateurs et Managers Publics (CAMP) au Centre International de Conférences Abdou Diouf (CICAD) à Diamniadio. Cet événement inédit a réuni les principales structures publiques et parapubliques du pays, en présence du Premier Ministre et du Gouvernement, pour réfléchir à la refondation de l’administration sénégalaise.

https://twitter.com/PR_Senegal/status/1881335635577012448



Dans son discours d’ouverture, le Président Faye a souligné le caractère exceptionnel de cette rencontre par son format et son esprit. « C’est un rendez-vous inédit dans l’histoire de l’État par son format qui réunit l’ensemble des structures publiques et parapubliques autour du président de la République, du Premier Ministre et de son gouvernement », a-t-il déclaré. L’objectif est de mener une réflexion collective sur la rénovation de la gouvernance publique pour guider le Sénégal vers une transformation systémique.



Le Président a rappelé que cette conférence s’inscrit dans le cadre de la Vision Sénégal 2050, présentée le 14 octobre 2024. Cette vision stratégique repose sur quatre axes : l’économie compétitive et la création d’emplois, l’aménagement durable des territoires, le capital humain et la justice sociale, et enfin, la bonne gouvernance et le panafricanisme. « Cette vision est la boussole de l’action publique », a-t-il affirmé.



Après neuf mois de gouvernance, le chef de l’état Bassirou Diomaye Faye a dressé un bilan préoccupant de l’État. « Nous faisons face à un État contraint dont les marges de manœuvre budgétaires et financières n’existent quasiment plus », a-t-il déploré. Il a également critiqué une administration figée dans des schémas dépassés et un secteur parapublic souvent redondant, coûteux et inefficace. « L’administration centrale est budgétivore et sa contribution aux dividendes de l’état reste très faible en fait des services publics complexes et très coûteux qui limite l’efficacité des politiques publiques. » selon le chef de l’état.



Le Président a souligné l’importance de réformer l’administration pour la rendre plus moderne, efficiente et proche des citoyens. Il a insisté sur trois principes directeurs pour la fonction publique : le respect de la hiérarchie, la primauté de l’intérêt général, et la solidarité gouvernementale. Ces principes doivent guider la mise en œuvre de la réforme pour renforcer l’efficacité des politiques publiques.



La Conférence des Administrateurs et Managers Publics (CAMP) se veut un cadre de dialogue, de réflexion et d’orientation stratégique pour repenser la gouvernance publique au Sénégal et mettre en œuvre les réformes nécessaires à son développement durable et inclusif.



























































Rts