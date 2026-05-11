LANSANA GAGNY SAKHO ALERTE SUR LES DIVISIONS ET RIVALITÉS INTERNES

Lansana Gagny Sakho, actuel président du Conseil d’administration de APIX, a lancé un appel à l’unité et à la responsabilité politique à la suite des élections des Conseils consultatifs de la jeunesse organisées ce week-end à travers le pays.





Dans un texte intitulé « Plaidoyer pour l’unité et le bon sens », il estime que les résultats issus de ce scrutin constituent un « signal d’alerte » révélant un malaise profond entre les acteurs politiques et une jeunesse de plus en plus désorientée. Selon lui, ces élections traduisent surtout une perte progressive de confiance des citoyens face aux divisions internes et aux rivalités politiques.



« Ensemble, une survie est possible ; séparés, nous courons droit vers l’abîme », avertit-il, plaidant pour un sursaut collectif et une réorientation de l’engagement politique vers des projets concrets en faveur de la jeunesse.



Pour le président du Conseil d’administration de l’APIX, l’heure n’est plus à la désignation de responsables, mais à la reconstruction d’une dynamique unitaire capable de restaurer la confiance populaire. Il appelle notamment les acteurs concernés à faire preuve de « maturité politique » afin d’éviter une rupture plus profonde avec les Sénégalais.



Évoquant les échéances à venir, il estime que les ambitions politiques doivent d’abord s’inscrire dans une logique de rassemblement et de stabilité avant toute projection vers 2029. « Les Sénégalais nous jugeront sur pièce », conclut-il.