LE BAYERN MUNICH PULVÉRISE MAYENCE (6-2) ET PREND PROVISOIREMENT LA TÊTE

Rédigé par Dakarposte le Samedi 29 Octobre 2022 à 16:14

Le Bayern Munich n'a fait qu'une bouchée de Mayence ce samedi après-midi devant son public de l'Allianz Arena (6-2). Grâce à six buteurs différents, une attaque de feu et notamment un but du Français Mathys Tel, les Bavarois prennent provisoirement la tête du championnat d'Allemagne. Dans un choc de mal classés européens, le RB Leipzig a domine le Bayer Leverkusen à domicile (2-0)



Le Bayern Munich était encore en démonstration. Ce samedi après-midi, les hommes de Julian Nagelsmann ont largement battu Mayence (6-2), lors de la douzième journée de Bundesliga. A l'Allianz Arena, Serge Gnabry (5e), Jamal Musiala (28e), Sadio Mané (43e), Leon Goretzka (58e), Mathys Tel (79e) et Eric Maxim Choupo-Moting (86e) ont fait le spectacle. En face, les buts de Silvan Widmer (45e+4) et de Marcus Ingvartsen (82e) n'ont rien changé. Au classement du championnat d'Allemagne, le Bayern prend provisoirement la tête avec deux points d'avance sur l'Union Berlin. Quant aux protégés de Bo Svensson, ils chutent en huitième position.