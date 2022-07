LE BAYERN MUNICH TITRÉ EN SUPERCOUPE APRÈS UN SUCCÈS FOU CONTRE LEIPZIG (5-3), MANÉ, PAVARD ET NKUNKU BUTEURS

Premier match de la saison en Allemagne et mêmes tendances. Le Bayern reste un ogre affamé et l'a démontré en remportant la Supercoupe sur la pelouse du RB Leipzig, samedi, au terme d'un match fou (3-5). Les Munichois avait fait parler leur supériorité collective à la pause et comptaient trois buts d'avance grâce à Jamal Musiala (14e), Sadio Mané (31e) et Benjamin Pavard (45e). Serge Gnabry a également marqué (65e) mais Marcel Halstenberg (60e), Christopher Nkunku (77e) et Dani Olmo (89e) ont permis aux Roten Bullen d'y croire avant le coup fatal de Leroy Sané (90e+8). Le Bayern soulève le trophée pour la troisième année de suite et une 10e fois au total.



Devant les supporters adverses, les Munichois ont vite mis le pied sur le ballon mais se sont d'abord heurtés au bon pressing des Roten Bullen. Manuel Neuer s'est même offert une première frayeur avec une sortie loin de son but et une relance hasardeuse, sans conséquence fâcheuse cependant (8e). Les Bavarois sont tout de même restés les plus entreprenants notamment grâce à une percée de Pavard sur la droite. Sur le corner suivant, la défense de Leipzig a mal repoussé le ballon et Musiala s'est fait un plaisir de placer une frappe croisée rasante au fond des filets pour ouvrir la marque (0-1, 14e).

En plus de son but, l'international allemand de 19 ans s'est montré totalement intenable au milieu de terrain en se plaçant entre les lignes. Le petit nouveau Mané a été un peu plus discret à la pointe de l'attaque et n'a notamment touché qu'une dizaine de ballons en première période. Cela ne l'a toutefois pas empêché d'inscrire son premier but officiel avec le Bayern. Le Sénégalais a marqué facilement d'une petite reprise rasante à bout portant après une offrande de Gnabry (0-2, 31e).



PAVARD A SOUFFLÉ LE CHAUD ET LE FROID

Les hommes de Nagelsmann ont pris le large juste avant la mi-temps grâce à un festival de Musiala sur un corner joué à deux et une conclusion précise de Pavard au point de penalty (45e). Ce but aurait dû faire du bien au Français qui fait face à une forte concurrence dans son club et se trouve dans le viseur de Chelsea. Mais sa seconde période s'est révélée plus compliquée.



LEIPZIG Y A CRU

Domenico Tedesco, coach de Leipzig, a eu le nez creux en lançant les très mordants Olmo et André Silva en début de seconde période (57e). L'Espagnol a très vite obtenu un corner, Nkunku l'a frappé et Halstenberg a réduit le score de la tête en prenant le dessus sur Pavard (1-3, 59e). Nagelsmann avait aussi des munitions en réserve et a remplacé Musiala par Coman qui s'est retrouvé à l'origine d'un nouveau but bavarois signé Gnabry (1-4, 66e). Pas suffisant toutefois pour calmer les nouvelles ardeurs de Leipzig. Pavard a concédé un penalty pour une faute sur Olmo et Nkunku l'a transformé (2-4, 77e).

Après Ryan Gravenberch (68e), Matthijs de Ligt et Noussair Mazraoui, autres recrues bavaroises, ont fait leur apparition à la place du solide Dayot Upamecano et du moins consistant Pavard (78e). Mané, lui, s'est vu refuser deux buts pour hors-jeu (69e et 84e) et Olmo a ajusté Neuer pour ramener le RBL à une longueur (3-4, 90e). Face à des Roten Bullen déchaînés mais trop téméraires, le dernier mot est pourtant revenu à Sané qui a conclu un ultime contre avec un grand sang froid (3-5, 90e+8). Le champion de Bundesliga est venu à bout du vainqueur de la Coupe et soulève sa 10e Supercoupe tout en envoyant un petit message à la concurrence. Malgré le départ de Robert Lewandowski, le Bayern reste le patron outre-Rhin.