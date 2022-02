LE BURKINA FASO SE SÉPARE DE SON SÉLECTIONNEUR

La Fédération de football du Burkina Faso a décidé de ne pas renouveler le contrat de Kamou Malo et son staff technique, a appris l’APS de bonne source.



qui a permis aux Etalons de jouer la demi-finale de la CAN 2021 (9 janvier au 6 février) au Cameroun.



‘’Leurs contrats arrivent à terme le 28 février, il (président de la Fédération) les a informés de ce que lesdits contrats ne seront pas renouvelés’’, indique un communiqué de l’instance dirigeante du football burkinabé.



Malo et son staff technique ont permis à l’équipe des Etalons d’accéder aux demi-finales de la Coupe d’Afrique des nations jouée du 9 janvier au 6 février au Cameroun.



‘’La Fédération burkinabé de football entend relever avec l’encadrement technique qui sera mis en place, de nouveaux défis pour le rayonnement du football burkinabé’’, ajoute le communiqué.



Grâce à leur bon parcours à la CAN 2021, les Etalons seront opposés en match amical en mars prochain aux Diables Rouges de Belgique, première nation au classement Fifa.



Demi-finaliste en 2017, l’équipe nationale du Burkina Faso avait raté la CAN 2019 avant de prendre part à la 33-ème édition qui a pris fin dimanche dernier avec le sacre des Lions du Sénégal.



Les Etalons avaient été battus en match de classement de la CAN 2021 par les Lions Indomptables du Cameroun aux tirs au but après avoir mené 3-0 à une vingtaine de minutes de la fin du temps réglementaire.