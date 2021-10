LE CASA-SPORTS S’ADJUGE SA TROISIÈME COUPE DU SÉNÉGAL

Le Casa-Sports de Ziguinchor a remporté sa troisième Coupe du Sénégal seniors, samedi, après sa victoire (1-0) en finale aux dépens de Diambars.



L’unique but de cette rencontre jouée au Stade Lat Dior de Thiès a été inscrit par Aliou Diatta, à la 11e minute.



Le Casa-Sports, après avoir perdu les finales de 2013, 2015 et 2016, décroche son troisième trophée dans cette compétition.



L’équipe-fanion de la capitale sud du Sénégal avait déjà remporté la Coupe du Sénégal en 1979 et 2011.



Diambars, l’équipe du centre de formation de Saly-Portudal du même nom, court de son côté depuis quelques années derrière la Coupe du Sénégal, seul trophée qui manque à son palmarès.



Avec son sacre, le Casa-Sports va empocher 30 millions de Francs CFA, son adversaire malheureux devant se consoler avec 20 millions de francs CFA







































aps