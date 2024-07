LE CHEF DE L’ÉTAT BASSIROU DIOMAYE FAYE ATTENDU AU SOMMET SPORT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE ET À LA CÉRÉMONIE D’OUVERTURE DES JO DE PARIS

Le président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, se rendra à Paris le 24 juillet 2024. Le chef de l’état participera au sommet international sur « Sport pour le Développement Durable » prévu le 25 juillet 2024. C’est sur invitation du président français Emmanuel Macron et de Monsieur Thomas Bach, Président du Comité Exécutif du Comité International Olympique (CIO).



Ce sommet, qui réunit des leaders mondiaux du sport et des dirigeants internationaux, a pour objectif de mobiliser les acteurs clés autour de l’urgence d’agir de manière plus déterminée pour atteindre les Objectifs de Développement Durable (ODD). Les discussions mettront en lumière des thèmes cruciaux tels que l’éducation et l’emploi, la santé et la nutrition, l’égalité et l’inclusion, ainsi que les investissements solidaires et durables. Cette initiative vise à renforcer le rôle du sport comme levier de développement et d’amélioration des conditions de vie à l’échelle mondiale.



En marge de ce sommet, le président de la République assistera également à la cérémonie officielle d’ouverture des Jeux Olympiques de Paris, qui se tiendra le 26 juillet 2024. Sa présence à cet événement symbolise l’engagement du Sénégal à promouvoir le sport comme vecteur de développement durable et d’inclusion sociale.























































Rts