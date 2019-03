LE COACH MALIEN FUSTIGE LES CONDITIONS DE JEU

Mohamed Magassouba, le sélectionneur de l’équipe du Mali battue, 1-2, par celle du Sénégal, ce mardi en amical, a fustigé les conditions de jeu et l’état d’esprit ayant prévalu au cours de cette rencontre jouée au stade Léopold Sédar Senghor.



’’Véritablement, le marteau a pris le dessus sur le jeu’’, a déclaré le technicien malien, estimant que des joueurs sénégalais auraient dû être exclus au cours de cette rencontre.



’’Quand nous avons décidé de jouer ce match, il était question de donner du plaisir au public et aux acteurs mais ce n’est pas possible en raison de certains comportements’’, a-t-il relevé.



’’Le match a été dévié de son sens, l’enjeu a pris le dessus sur le jeu et le match est devenu une rencontre de forgerons et nous avons été obligés de sortir beaucoup de joueurs blessés’’, a-t-il dit.



’’’Des joueurs sénégalais n’auraient pas dû terminer cette rencontre mais je me refuse de parler de l’arbitrage’’, a-t-il ajouté.



Le technicien malien a insisté sur le but refusé à son attaquant Moussa Maréga qu’il estime valable avant de faire part de son ’’incertitude’’ sur le but de Moussa Konaté qui a donné la victoire aux Lions dans les arrêts de jeu de la partie.



’’Le terrain ne permettait pas un bon jeu, il fallait des conditions acceptables pour préserver l’intégrité physique de ma jeune équipe

qui n’a rien à se reprocher’’, a indiqué le sélectionneur malien.



A la suite de son entraîneur, l’attaquant Abdoulaye Diaby a déclaré que son équipe n’avait rien à envier à celle du Sénégal sur ce match amical.



’’Le Sénégal est une grande équipe mais ce soir (mardi), nous avons vu une bonne équipe du Mali’’, a-t-il fait savoir.





