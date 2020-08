LE COLONEL ABDOURAHIM KÉBÉ QUITTE LE PARTI D’IDRISSA SECK

Le parti Rewmi vient de perdre un élément d’envergure. Le poste de Secrétaire national en charge de la défense et de la sécurité est désormais vacant, suite à la démission du célèbre Colonel Abdourahim Kébé. Dans une lettre adressée au président du parti, Idrissa Seck, le colonel à la retraite a annoncé sa décision de quitter lesdites fonctions mais également le parti, tout en donnant rendez-vous pour la suite de sa carrière politique qui continue, mais dit-il, pour une opposition forte cohérente et audible. Reproche-t-il à Idy un certain mutisme dans le contexte actuel, depuis la fin de la dernière présidentielle ? Voici l’intégralité de sa lettre de démission.

ACTUALITÉ



J’ai décidé de démissionner de ma fonction de Secrétaire national en charge de la défense et de la sécurité au sein de Rewmi et de mettre fin à mon affiliation à ce parti et ce, à compter de ce jour.

Je quitte le parti pour des raisons de convenance personnelle. Je remercie le Président Idrissa Seck pour qui mon estime et ma considération restent intactes. Mes

pensées affectueuses vont aussi à tous les responsables et militants de Rewmi qui m’ont toujours soutenu.

Mon engagement politique continue pour une opposition forte, cohérente et audible au service exclusif des sénégalais et du Sénégal.

Abdourahim Kebe

Colonel er

Enseignant-chercheur

Signé illisible.

Ampliations :

Mr Idrissa Seck, Président Parti Rewmi

Mr Lamine Ba, Secrétaire général Rewmi

































































emediasn