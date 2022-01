LE CORPS D’UN HOMME ÉGORGÉ RETROUVÉ SUR LA PLAGE

La plage de Yoff Tonghor a été lieu d’un crime, cette nuit. Un homme d’une quarantaine d’années y a été atrocement tué. La victime aurait été égorgée. Le présumé meurtrier surnommé ‘’Noreyni’’ et âgé d’une trentaine d’années, a été arrêté par la gendarmerie de la Foire. Des pêcheurs, établis sur place, le décrivent comme un bagarreur.



« Par trois fois, on s’est bagarré. Il était venu chez moi et il m’a volé mon téléphone. Il s’est bagarré avec beaucoup de jeunes, ici », témoigne un jeune pêcheur.



Selon une autre version, le suspect avait volé et vendu les poissons d’un pêcheur.











































emediasn