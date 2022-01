LE DISPOSITIF SÉCURITAIRE RENFORCÉ À LA MÉDINA

Le dispositif sécuritaire a été renforcé dans plusieurs centres de la Médina (Dakar), alors que le dépouillement se poursuit, a constaté l’APS.



Les policiers se sont déployés dans plusieurs centres de vote de la Médina, notamment devant les écoles Mour-Diop, Alassane-Ndiaye-Allou, etc.



Dans les alentours de l’avenue Blaise-Diagne, les militants se sont regroupés en masse pour attendre les résultats du scrutin.



Le dépouillement a démarré à 18 h 30 dans plusieurs centres, exceptés quelques bureaux qui ont accusé du retard à cause du nombre important des électeurs et du démarrage tardif du scrutin.