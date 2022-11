LE DR ALFONSO DU STAFF MÉDICAL DES LIONS ATTENDU À MUNICH

Touché au péroné droit face au Werder Brême mardi, l’international sénégalais Sadio Mané est très incertain en perspective de la Coupe du monde, qui débute dans onze jours. Son absence serait un gros coup dur pour les Lions de la Téranga.



En effet, son club, le Bayern Munich, a confirmé sa blessure mais pas son forfait pour la coupe du monde Qatar 2022. Pour en savoir plus, le Dr Manuel Afonso, membre du staff médical de l’équipe nationale du Sénégal, pourrait se rendre demain jeudi à Munich. C’est pour constater la blessure du numéro 10 des lions de la téranga afin de voir avec les médecins bavarois quelle suite il faut donner à cette affaire. Il est dans le staff médical de l’équipe nationale du Sénégal depuis mars 2019. Pour rappel, face aux plaintes de certains Lions, qui considéreraient que le staff médical de la Tanière ne répondrait pas aux standards du haut niveau, la Fédération sénégalaise de football (Fsf) avait décidé de se renforcer en recrutant Alfonso Manuel, un médecin français basé à Sedan. Le médecin du sport effectue de la prévention, des diagnostics et traite les maladies liées au sport. Son objectif est de maintenir ou d’améliorer la condition physique des sportifs de tous âges et de tous niveaux.







































