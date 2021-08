LE FÉTICHEUR ET LA DAME INCULPÉS, LE TAXIMAN PLACÉ SOUS CONTRÔLE JUDICIAIRE

Le féticheur et Awa Sow arrêtés après la mort de Lobé Ndiaye viennent d’être inculpés pour association de malfaiteurs et assassinat. Ils ont été été placés sous mandat de dépôt par le juge du 7e cabinet. Le taximan lui a été placé sous contrôle judiciaire pour complicité. Les mis en cause avaient bénéficié d’un second retour de parquet étaient, ce vendredi, au tribunal de grande instance de Dakar. A noter que le parquet avait requis l’ouverture d’une information judiciaire pour assassinat contre le féticheur, le taximan et la dame, A. Sow devant le juge du 7e cabinet d’instruction.



Les éléments de l’enquête indiquent qu’à l’heure présumée du crime, le téléphone d’Awa Sow "bornait" au domicile du féticheur. Et, la dame et le taximan étaient avec Sidibé lorsqu’il jetait le corps à Diamniadio. Le plus cynique dans cette affaire est qu’après avoir jeté le corps, le trio est allé faire la fête dans un lounge des Almadies.





La vendeuse de pièces détachées a été tuée et son corps jeté à Diamniadio à hauteur de la sortie 11, sur l’autoroute à péage, non loin du centre de conférence Abdou Diouf (Cicad).







































emedias