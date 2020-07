LE FORUM CIVIL DEMANDE L’AUDIT DE LA FONDATION SERVIR LE SÉNÉGAL

Le coordonnateur du Forum civil, section sénégalaise d’Amnesty International, jette un énorme pavé dans la mare de Marème Faye Sall. Birahim Seck, invité du Grand Jury sur Rfm demande l’audit de la Fondation « Servir le Sénégal », créée par la première dame du Sénégal.



A l’en croire, l’Inspection générale d’Etat doit contrôler cette structure qui reçoit des milliards. Il demande ainsi des rapports sur l’origine des fonds de la fondation et la manière dont ces fonds sont dépensés. Dans le même sillage, Birahim Seck a dénoncé le fait que l’Inspection générale d’Etat sélectionne les structures à auditer. Il dénonce, pour le regretter que des institutions comme l’Assemblée nationale ne sont pas contrôlées.



Par ailleurs, Birahim Seck s’est prononcé sur la gestion de l’hôtel King Fahd Palace qui, son avis est chaotique. Il révèle que la plupart des compagnies aériennes qui se sont abonnées dans cet hôtel sont en train de partir. Etayant ses propos, il renseigne qu’Air France, Air Algérie, Emirates Arabe, Air Kenya sont tous partis. Et, prévient-il, Turkish Airline va partir, sauf changement à la fin du mois. « Elles ont toutes évoqué des raisons ahurissantes et blessantes pour justifier leur départ », a soutenu Birahim Seck. Il soupçonne que l’on veuille faire disparaitre l’hôtel King Fahd Palace pour s’occuper de l’assiette foncière qui s’étend sur 35 hectares.



A cet effet, Birahim Seck demande la création d’une commission de gestion de l’hôtel. Car, martèle-t-il : « King Fahd Palace est un bien de l’Etat. On ne devrait pas le donner à une seule personne ».

























































emediasn