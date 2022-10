LE FORUM DE DAKAR SUR LA PAIX ET LA SÉCURITÉ AU MENU

L’ouverture ce lundi au Centre Abdou Diouf de Diamniadio du Forum de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique et des sujets politiques sont au menu des quotidiens reçus à l’Agence de presse sénégalaise (APS).







Le Soleil annonce que c’est parti pour deux jours de réflexion avec l’ouverture ce matin du forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique.







’’Cette 8e édition se déroule sur le thème ‘L’Afrique à l’épreuve des chocs exogènes : défis de stabilité et de souveraineté’. 300 participants attendus aux séances plénières et ateliers thématiques. Outre Macky Sall, les présidents Joao Lourenço (Angola), José Maria Neves (Cabo Verde) et Umaru Sissoco Emballo (Guinée-Bissau) sont attendus à l’ouverture des travaux ce matin’’, rapporte le journal.







Le Forum de Dakar est une rencontre internationale sur la paix et la sécurité lors de laquelle les dirigeants mondiaux, chefs d’État et de gouvernement et décideurs, s’entretiennent et discutent avec des acteurs et experts de divers horizons.







Parlant de cette rencontre, L’As estime que durant ces deux jours, Dakar va ’’être le centre des opérations de lutte contre le terrorisme’’.







A propos de sécurité, L’Observateur signale que le gouvernement sénégalais prévoit 380 milliards de francs Cfa pour ’’le contrôle et le maintien de l’ordre’’ dans le cadre de la Loi de finances initiales 2023.







’’277 milliards à la gendarmerie pour renforcer la surveillance à travers des patrouilles et contenir toute velléité de trouble à l’ordre public ; 103 milliards de budget de sécurité publique pour la police’’, relève L’Obs.







En politique, le quotidien Bës Bi fait état de ’’contradictions internes’’ au sein de la coalition Benoo Bokk Yaakaar (BBY) ’’sur une éventuelle’’ candidature de Macky Sall à la présidentielle de 2024.







’’Au Sénégal, on ne sait pas si le président va organiser une consultation populaire mais une sorte de +référendum+ fait rage au sein de la coalition Benno bokk yaakaar depuis quelques temps sur la question sensible du 3e mandat. Des pro et anti rivalisent en contributions et sorties médiatiques’’, écrit le journal.







WalfQuotidien note que Aminata Touré semble ’’abandonnée à elle-même’’ après avoir quitté la mouvance présidentielle.







’’Aminata Touré doit bien se sentir actuellement seule au monde. En plus d’être attaquée par son ex famille Benno, Aminata Touré est aujourd’hui la cible de l’opposition qui ne rate aucune occasion pour lui rappeler son +sale+ jeu dans le régime de Macky Sall’’, écrit Walf qui affiche à la Une : ’’Mimi cherche allié’’.







Sud Quotidien met en exergue la cherté des frais d’inscription et des fournitures scolaires et s’exclame à la Une : ’’Quand la scolarité plombe les parents !’’.



































