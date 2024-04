LE GENERAL BIRAME DIOP INSISTE SUR LA NECESSITE DE REVISITER LE CONCEPT ARMEE-NATION

La visite du général d’armée aérienne Birame Diop au quartier Dial Diop a été marquée par des moments symboliques, tels que le dépôt de gerbe au Mémorial du Souvenir et la signature du livre d’or. Au cours de cette visite, le ministre des Forces armées a eu l’occasion de discuter avec le commandement des armées de divers sujets, notamment la situation sécuritaire tant au niveau national que dans les pays voisins du Sénégal.



Il a souligné l’importance de prendre en compte les lacunes capacitaires identifiées lors de ces échanges par les nouvelles autorités. De plus, Birame Diop a mis en avant la nécessité pour les armées de reconsidérer le concept « d’armée-nation ».



Ce concept, qui souligne l’importance de l’armée en tant qu’institution au service de la nation dans son ensemble, va au-delà du simple aspect sécuritaire. Il implique une relation de confiance et de collaboration entre l’armée et la société civile, ainsi qu’un engagement envers les valeurs démocratiques et les droits humains.



En mettant l’accent sur la revisite de ce concept, Birame Diop encourage une réflexion plus approfondie sur le rôle de l’armée dans la société sénégalaise et sur la manière dont elle peut contribuer de manière constructive au développement et à la stabilité du pays.































































Rts