LE GOUVERNEMENT DÉCLENCHE LE PLAN ORSEC À LA SUITE DES FORTES PLUIES

Le ministère de l’Intérieur a annoncé le déclenchement, ce vendredi, du Plan national d’organisation des secours (Plan Orsec), à la suite des fortes pluies tombées le même jour.







‘’A la suite des fortes pluies enregistrées aujourd’hui, avec 126 millimètres à Dakar, le Plan national d’organisation des secours a été déclenché ce vendredi 5 août 2022’’, lit-on dans un communiqué reçu à l’APS.







Le ministère de l’Intérieur explique que ‘’ces précipitations ont été à l’origine de beaucoup de désagréments pour les populations et ont engendré le décès d’un individu de sexe masculin sur la corniche ouest’’ de Dakar.







Selon le site d’information iGFM, du Groupe Futurs Médias (privé), la victime est décédée après avoir perdu le contrôle de sa voiture, dans le tunnel de Mermoz, qui a été envahi par les eaux de pluie.







Le chef de l’Etat ‘’réaffirme sa solidarité envers toutes les personnes touchées par ces intempéries et présente ses sincères condoléances à la famille de la victime’’, a écrit le ministre de l’Intérieur, Antoine Diome.







Selon un arrêté de M. Diome, le plan est ‘’déclenché (…) sur l’étendue du territoire national, pour faire face à la situation des inondations constatées à la suite des fortes pluies’’.







Il sera ‘’conduit (…) pour prendre les dispositions idoines à la protection et à l’assistance des personnes sinistrées, ainsi que les mesures de sauvegarde des biens et de la préservation de l’environnement’’.