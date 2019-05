LE GOUVERNEMENT EXAMINE LES REVENDICATIONS POUR SATISFAIRE LES DEMANDES (MINISTRE)

Le gouvernement, de concert avec les travailleurs, examine les revendications qui sont sur sa table, en vue de satisfaire les demandes, a rassuré, mercredi, le ministre du travail, du dialogue social, des organisations professionnelles et des relations avec les institutions, Samba Sy.



’’Nous examinons, comme nous le faisions, des revendications qui sont sur la table du gouvernement. Et de concert avec les travailleurs, nous essayons d’aller à la rencontre des demandes’’, a-t-il dit.



M. Sy s’exprimait face à des journalistes, au 3ème congrès ordinaire des jeunes et des femmes de la confédération nationale des travailleurs du Sénégal (CNTS), à l’occasion de la commémoration de la journée internationale du travail, axée sur le thème ‘’le devenir du mouvement syndical dans un monde en mutation’’.



Selon lui, les moyens de satisfaire les revendications viennent de tout le monde et doivent servir tout un chacun.



Il a par ailleurs appelé tous les acteurs à arbitrer, à trancher et à faire en sorte que la satisfaction des demandes des uns et des autres n’empêchent pas au pays d’avancer.



’’Les revendications participent au fonctionnement normal des choses, tant qu’il y en a, cela prouve à suffisance qu’il y a des choses à faire. Cela serait terrible que nous soyons dans un monde où il n’y aurait pas d’aspiration nouvelle’’, a-t-il expliqué.



’’Nous avons beaucoup de points sur notre plateforme revendicative qui concernent plusieurs secteurs notamment celui du transport, qui vit actuellement un véritable problème au niveau de l’aéroport international Blaise Diagne de Dakar’’, a, quant à elle, indiqué, la secrétaire générale de la conférence nationale des travailleurs du Sénégal, Bakhao Diongue.



Sur ce point, elle a affirmé avoir demandé au gouvernement à veiller sur les conditions de vie des chauffeurs de taxi laissés, selon elle, ’’en rade’’, dans ce milieu.



’’Nous sommes revenus aussi sur la loi antitabac que nous voulons intelligente. Nous voulons que l’Etat sénégalais accompagne les travailleurs et les entreprises œuvrant dans ce secteur afin de pérenniser et de garantir l’emploi’’, a-t-elle plaidé.



Elle a toutefois révélé que la plateforme revendicative datant de 2014 n’est pas encore satisfaite, appelant ainsi le gouvernement à s’y atteler.







aps