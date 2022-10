LE GOUVERNEMENT INVITÉ À BIEN ORGANISER LA COMMERCIALISATION DES PRODUCTIONS AGRICOLES

Macky Sall, s’exprimant en Conseil des ministres, mercredi, a demandé au gouvernement d’assurer un ‘’bon déroulement’’ de la campagne de commercialisation des productions agricoles.







Il a dit aux ministres concernés de s’atteler à ‘’la préparation de la campagne de commercialisation agricole 2022-2023’’, selon le porte-parole du gouvernement, Abdou Karim Fofana.







La recommandation a été faite au chef du gouvernement de ‘’prendre toutes les mesures idoines pour assurer, dans l’anticipation, l’application de mesures nécessaires au bon déroulement de (…) commercialisation des productions agricoles’’.







Il est demandé aussi à Amadou Ba, le Premier ministre, de veiller à ‘’la fixation rapide des prix au producteur concernant l’arachide’’.







‘’Le président de la République a également invité les ministres chargés de l’Agriculture et du Commerce à proposer, dans les meilleurs délais, un schéma adéquat de commercialisation au profit des producteurs et de leurs coopératives’’, ajoute le communiqué du Conseil des ministres.







Macky Sall leur recommande d’accorder ‘’une attention spéciale à la situation des huileries, en particulier la SONACOS’’, la principale société agroalimentaire du pays.







Il veut que des ‘’consultations régulières’’ soient menées ‘’avec les centrales syndicales’’, dans le but d’‘’asseoir un dialogue social constructif et un suivi régulier des accords signés’’.







‘’En outre, le chef de l’Etat a invité le Premier ministre à recevoir régulièrement les partenaires sociaux, afin de garantir un pacte social consensuel et durable’’, d’améliorer le ‘’pouvoir d’achat des ménages’’ et d’assurer ‘’la relance de l’économie nationale’’.





















aps