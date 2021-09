LE GOUVERNEMENT INVITÉ À FAIRE DE L’EAU ET DES INONDATIONS À TOUBA SES PRIORITÉS

Le porte-parole du khalife général des mourides, Serigne Bassirou Abdou Khadre Mbacké, a invité, lundi, le gouvernement à régler les questions de pénurie d’eau et des inondations à Touba, en les inscrivant au cœur de ses projets pour la capitale du mouridisme.



’’La pénurie d’eau à Touba et le problème des inondations sont au-delà du plus grand projet de Serigne Mountakha Mbacké, à savoir la construction de l’université Cheikh Ahmadou Bamba. Ce sont les grandes préoccupations du khalife qui exhorte par ma voix, le gouvernement à y apporter des solutions idoines et pérennes, pour soulager ainsi les populations ainsi que les pèlerins qui viennent à Touba’’, a-t-il déclaré.



Serigne Bassirou Abdou Khadre Mbacké, qui préside le comité d’organisation du grand magal qui s’est tenue dimanche, s’exprimait à occasion de la cérémonie officielle marquant la fin de cet événement religieux qui commémore le départ en exil du fondateur du mouridisme, Cheikh Ahmadou Bamba.



Tout en reconnaissant les nombreux efforts consentis par l’État dans la ville sainte, il a insisté sur la nécessité pour le gouvernement d’accélérer les travaux entrepris pour résoudre ces deux problèmes avant la tenue magal 2022, lequel, dit-il, se déroulera en pleine saison des pluies.



Il a par ailleurs sollicité des acteurs politiques, plus de grandeur et de dialogue pour que les prochaines élections locales, prévues en janvier 2022, se tiennent de manière pacifique, transparente et civilisée.

Il a demandé aux fidèles de perpétuer l’entente et la cohésion entre les différentes confréries, à l’image de Serigne Touba et des guides religieux qui lui sont contemporains.



Il s’est par ailleurs appesanti sur les dérivés du net, invitant les utilisateurs des réseaux sociaux à éviter les invectives et autres discussions inutiles d’ordre éthique ou religieux qui sont à l’origine de plusieurs conflits majeurs à travers le monde.



Pour sa part, le ministre de l’Intérieur, Antoine Félix Diome, a réitéré l’engagement et la volonté du gouvernement à accompagner le khalife général des mourides dans tous ses projets majeurs.



Il a également sollicité du khalife des prières, pour l’aboutissement et l’effectivité des grands chantiers de l’État à Touba et partout dans le pays.































aps