LE GOUVERNEMENT LÈVE 55 MILLIARDS DE FRANCS CFA SUR LE MARCHÉ FINANCIER RÉGIONAL

L’Etat du Sénégal, à travers la Direction générale de la Comptabilité publique et du Trésor, a levé vendredi 55 milliards de francs CFA sur le marché régional des titres publics de l’UEMOA, au terme d’une émission par adjudication d’obligations assimilables du Trésor portant sur une maturité de trois (03) ans et sur un montant de cinquante milliards de FCFA, a appris l’APS.



Dans un communiqué, le ministère des Finances et du Budget indique que ’’c’est à l’issue de l’opération, sur des soumissions reçues pour cent trente-cinq virgule un (135,1) milliards FCFA, correspondant à un taux de couverture de 270%, qu’un montant de cinquante-cinq (55) milliards de FCFA a été finalement retenu avec un rendement moyen pondéré de 3,59%’’.



Le document précise que ce taux de rendement moyen pondéré, ’’en baisse de 1,82% par rapport au taux moyen pondéré de 5,41% enregistré lors de la précédente intervention de maturité similaire réalisée le 26 février 2021’’, correspondant ’’au meilleur taux jusqu’ici réalisé sur le marché régional des titres publics de l’UMOA pour la maturité de trois ans’’.



’’Cette baisse tient au fait que les investisseurs ont surenchéri, avec une surcote sur le prix, pour être retenus avec des rendements inférieurs à celui (5%) proposé par l’émetteur. Il est remarquable de noter que toutes les souscriptions retenues ou non ont été faites sans décote du prix’’ explique le ministère dans son communiqué.



Il précise par ailleurs que cette évolution baissière, au-delà de la bonne tendance encore observée sur le marché régional des titres publics, en relation avec le maintien du dispositif des Obligations de la Relance (ODR), s’explique par les efforts de repositionnement de la courbe des taux accomplis par la Direction générale de la Comptabilité publique et du Trésor à la suite de la notation financière en monnaie locale établie par Bloomfield tablant sur des risques faibles avec une perspective stable.



Pour le ministère, ’’ces résultats traduisent ainsi la confiance renouvelée des investisseurs dans la qualité de la signature de l’Etat du Sénégal qui continue à se positionner comme émetteur de référence sur le marché régional des titres publics de l’UMOA’’.

























aps