LE GOUVERNEUR DE DIOURBEL AU CHEVET DE POPULATIONS SINISTRÉES À TOUBA

Le gouverneur de Diourbel Gorgui Mbaye s’est rendu dimanche au chevet des populations de Touba dont les demeures ont été envahies par les eaux de la station de pompage de Keur Niang, en vue de trouver des solutions urgentes à leur situation jugée alarmante.



"Je dois exprimer ma solidarité à l’endroit des riverains de la station de pompage de Keur Niang face à cette situation alarmante avec les inondations de leurs domiciles", a-t-il dit au terme de la visite.



Selon le chef de l’exécutif régional, depuis "presque trois ans", des précipitations de cette ampleur n’ont été notées dans cette zone où les pluies de samedi à dimanche ont fait beaucoup de dégâts.



"Nous avons reçu 73 millimètres dans la nuit du 14 au 15 août à Touba, et cette station de pompage réunit toutes les eaux de ruissellement qui convergent dans presque une vingtaine de quartiers de Touba", a-t-il souligné.



L’infrastructure a donc atteint ses limites et le trop-plein s’est déversé dans les maisons, selon Gorgui Mbaye.



"Face à cette situation, le gouvernement n’est pas resté indifférent. Nous sommes venus écouter les populations et ensemble, nous allons voir les voies et moyens de limiter les dégâts", a-t-il dit.



Il a notamment promis "des mesures urgentes" pour l’évacuation des eaux, sans compter que dans leurs échanges avec le gouverneur, des pistes de solutions ont été dégagées par les populations qui proposent la création d’une vanne pour contenir les eaux pluviales.



"Dans le long terme, il faudra un nouveau bassin supplémentaire que nous envisageons vers Nguélémou et qui va permettre de libérer et d’accroître la capacité en reversant le trop-plein d’eau vers un autre bassin", a indiqué Gorgui Mbaye.



Des écoles et des bâches seront aménagées par le Direction de la protection civile pour le recasement des familles sinistrées.



Le service d’hygiène sera également mobilisé pour la désinfection des maisons riveraines de la station de pompage pour éviter des problèmes supplémentaires en ces temps de pandémie.















































