LE GROUPE CCBM ENREGISTRE SON PREMIER CAS DE CORONAVIRUS

Le Groupe CCBM reçoit la confirmation d’un cas de coronavirus. La Direction générale du groupe informe que le cas en question a été recensé au sein de son site de Bata, sis à Rufisque, dans un communiqué parvenu à emedia.sn, ce vendredi, 15 Mai 2020.



« Tous les collaborateurs considérés comme cas contact ont été identifiés et sont en train d’être pris en charge par les autorités compétentes », rassure la note. Qui décline les mesures qui ont été prises notamment la fermeture « immédiate » du site concerné, la désinfection totale et immédiate des locaux dès demain par le service d’Hygiène. La prise en charge de l’ensemble du personnel sur site conformément au protocole en vigueur.



En outre, en plus du respect des gestes barrières édictées pour protéger le personnel (lavage des mains, usage de gel hydro alcoolique, distanciation physique, le port du masque », le Groupe CCBM, en coordination avec son staff médical, prendra toutes les dispositions nécessaires pour préserver la sécurité et la santé de ses employés sur tous les sites qu’il dispose, souligne la note.



























emediasn