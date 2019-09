LE KHALIFE GÉNÉRAL DES MOURIDES À MASSALIKOUL DJINANE

Le Khalife général des mourides, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, s’est rendu dimanche après-midi, à la grande mosquée Massalikoul Djinane où il a été accueilli par un nombre impressionnant de fidèles, qui avaient pris d’assaut tôt dans la journée le lieu de culte dont l’inauguration est prévue vendredi prochain.



Serigne Mountakha Bassirou Mbacké est arrivé à Dakar dans l’aprés-midi pour les besoins de l’inauguration de cette mosquée, financée à hauteur de 30 milliards de francs CFA.





L’édifice construit sur une superficie de 4,5ha à Bopp, un quartier populaire de Dakar, compte notamment une bibliothèque et une Résidence Serigne Touba.





La pose de la première pierre de cette grande mosquée mouride avait été effectuée le 5 décembre 2009 par le chef de l’Etat d’alors, Maître Abdoulaye Wade, accompagné du Khalife général des mourides de l’époque, feu El Hadji Serigne Mouhamadou Lamine Bara Mbacké.





L’actuel Khalife général des mourides a visité l’édifice religieux, considéré comme la plus grande mosquée de l’Afrique de l’ouest.



Une foule de fidèles et des autorités religieuses et étatiques l’attendaient dans l’enceinte et aux alentours de la mosquée, dans une grande ferveur, chacun voulant au premier rang pour apercevoir le guide religieux.





Très tôt le matin déjà, les artères du quartier Bopp et environnants vibraient au rythme des déplacements des fidèles. Plusieurs dizaines de fidèles de mourides de tout âge se dirigeaient vers la grande mosquée où était déployé un fort dispositif sécuritaire composé d’éléments de la police et de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers, appuyés par la Croix- Rouge.





Ces fidèles ont été installés dans les espaces aménagés dans la cour de la mosquée, à une trentaine de mètres du bâtiment principal.





Tout autour, s’activaient des jeunes, munis de pelles, balais et de brouettes, des riverains pour la plupart, venus prêter main forte aux dernières opérations de nettoiement des lieux.





’’Je suis venu apporter ma pierre à l’édifice et participer à ma manière, à la préparation de cet évènement important qu’est l’inauguration de cette Mosquée de Khadimou Rasssoul Serigne Touba, le fondateur du mouridisme’’, a fait savoir Khadim Diop, jeune ingénieur agronome résidant au quartier Bopp, trouvé sur place avec un groupe d’amis.





Sur l’esplanade de la mosquée, une chaine humaine s’affaire dans un rythme savamment orchestré, au déplacement des derniers carreaux marbrés à poser. Ils sont de temps à autres interrompus par des curieux et autres visiteurs venus inspecter les alentours de l’édifice.





Maty Thiam, une vendeuse de tissus au marché au marché Colobane de Dakar, a effectué une prière à l’entrée de la mosquée, fermée pour le moment au grand public.





’’C’est incroyable de décrire ce que je ressens en ce moment tellement je suis envahie par l’émotion de voir une telle merveille, réalisée sur fonds propres par les mourides du monde entier, à travers leurs donations pour rendre ainsi grâce à Serigne Touba’’, a-t-elle déclaré, avant de fondre en larme sous le coup de l’émotion.





Au fil des heures, la foule de fidèles venue accueillir le Khalife général s’est densifiée malgré la canicule et le ciel menaçant en cette période de saison des pluies.





Pendant des heures, ils ont ainsi scandé en chœur : ‘’Dieuredieuf Serigne Touba’’ (Merci à Serigne Touba) tandis que du haut des minarets résonnent des versets du Saint Coran, portés à des centaines de mètres à la ronde par de puissants haut-parleurs fraichement perchés sur ces tours géantes.





C’est dans cette ambiance de ferveur que le cortège de Serigne Mountakha Bassirou Mbackhé escorté par les motards de la police et de la gendarmerie est arrivée vers 14heures en provenance de Touba.





La sécurité a usé de tout de son professionnalisme pour éviter le débordement de la foule de disciples qui voulaient investir le hall de la mosquée.



Avec quelques-uns de ses proches, le Khalife s’est recuilli à l’intérieur de la mosquée pendant une trentaine de minutes.





A sa sortie, il a été accueilli par la même ferveur et une foule immense qui l’a accompagné jusqu’à sa résidence à Colobane où il séjournera jusqu’à l’inauguration de la mosquée, vendredi.

















aps