LE MAIRE DE KÉBÉMER BOYCOTTE LE SCRUTIN PRÉSIDENTIEL

Le maire de la commune de Kébémer (Louga), Lamine Thiam a suivi, dimanche à Kébemer, le mot d’ordre de boycott de l’élection présidentielle lancé par Abdoulaye Wade, le Secrétaire général national du Parti démocratique sénégalais (PDS, opposition).





Le maire libéral qui a refusé d’aller aux urnes n’a pas encore fait de déclaration. Le vote a demarré, ce dimanche, à 8h dans plusieurs bureaux de vote de la commune de Kébémer, dans la région de Louga.



Au CEM Macodou Sall, l’un des huit centres de la commune, le vote a démarré à 8h dans les six bureaux.



Au total, 414.144 personnes sont inscrites sur les listes électorales dans la région de Louga, qui comprend 769 lieux et 1.142 bureaux de vote.



Le département de Kébémer compte 120.375 électeurs pour 226 lieux et 334 bureaux de vote.

[16:55, 24/2/2019] Njay: Une dame a été mis aux arrêts à Pikne par les forces de l'ordre. Au moment de son arrestation, elle avait par devers elle avec un lot de pièces d'identités. Il nous revient que c'est une Présidente d'une GIE.

[16:58, 24/2/2019] Njay: Le vote prolongé à Paris. C'est en substance l'information qui revient à dakarposte. Le Consul Amadou Diallo en a décidé ainsi. Motif? Les nombreux électeurs Sénégalais établis au pays de Marianne, ceux-là identifiés dans les bureaux de vote de SAINT DENIS, pourront voter jusqu'à 19 heures.