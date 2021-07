LE MILLIARDAIRE BABA DIAO PERD SON PROCES INTENTE CONTRE 5 BANQUES

On ne sait pas pourquoi Abdoulaye Diao dit Baba, le milliardaire réputé proche du président Macky Sall a initié une procédure judiciaire devant le Tribunal du commerce contre pas moins de 5 banques de la place. Mais, le magnat du pétrole a perdu sur toute la ligne puisque les juges l’ont débouté de toutes ses prétentions et, par-dessus le marché, l’ont condamné aux dépens, c’est-à-dire que c’est lui qui doit payer toutes les charges relatives à cette procédure judiciaire qui semble abusive.

Les banques qu’il poursuivait, la Banque de Dakar (Bdk), la Banque agricole (ex Cncas), la Cbao, le Crédit du Sénégal et la Banque islamique du Sénégal ont été mises hors de cause.



En un mot comme en mille, toutes les demandes de "Diao Itoc", comme d'aucuns le surnomment, ont été jugées mal fondées et c’est plutôt lui qui a été condamné aux dépens.

