LE NETTOYAGE CITOYEN AU SERVICE DE L’ÉDUCATION | LA PROCHAINE ÉDITION DE « SETAL SUNU REEW » DÉDIÉE AUX ÉCOLES

Le ministre de l’Éducation nationale, Moustapha Guirassy, a annoncé que la prochaine journée de nettoiement « Sétal Sunu Reew », prévue le 5 octobre, sera consacrée exclusivement aux établissements scolaires. Lors d’une réunion du Comité régional de développement (CRD) à Matam, le ministre a souligné l’importance de cette initiative en déclarant : « Le Premier ministre a annoncé que le 5 octobre prochain, la journée de nettoiement Sétal Sunu Reew sera exclusivement orientée vers le « Sétal Sunu Ecole ». C’est pour montrer la volonté du gouvernement du Sénégal à faire de l’école le socle le plus important pour la transformation de ce pays. »



L’édition de cette journée, intitulée « Sétal Sunu Ecole », marque un engagement fort pour améliorer les conditions d’apprentissage dans le pays en rendant les écoles plus propres et plus accueillantes. Elle fait suite à l’initiative nationale lancée par le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, depuis le mois de juin, visant à impliquer la population dans la gestion de la propreté et l’amélioration du cadre de vie.



L’objectif est clair : mobiliser les citoyens et les acteurs de l’éducation pour entretenir les écoles, renforcer la solidarité communautaire et sensibiliser les jeunes sur l’importance de la propreté et de l’hygiène dans leur environnement scolaire.



La réunion a également abordé les préparatifs pour la rentrée scolaire 2024-2025 ainsi que la célébration du « mois national de l’alphabétisation », en présence des autorités locales, des élus et des acteurs de l’éducation. Ces initiatives s’inscrivent dans la volonté du gouvernement d’assurer un environnement sain et propice à l’apprentissage, tout en renforçant l’engagement citoyen dans le développement national.



Ainsi, la journée « Sétal Sunu Ecole » incarne l’une des nombreuses actions visant à transformer l’éducation au Sénégal et à mobiliser toutes les forces vives pour la réussite de la rentrée scolaire.





















































































































Rts