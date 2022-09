LE NOUVEAU ROI CHARLES ÉVOQUE "UN MOMENT DE GRANDE TRISTESSE"

La reine est morte, vive le roi. Charles a réagi à la mort de sa mère Elizabeth II, via un communiqué publié par le palais Buckingham.



Le nouveau roi du Royaume-Uni évoque "un moment de grande tristesse" à la suite de cette annonce.



"Nous pleurons la mort d'une souveraine chérie et d'une mère bien aimée. Je sais que sa perte sera ressentie dans le pays, les royaumes et le Commonwealth, ainsi que par d'innombrables personnes dans le monde", déclare-t-il.



Le roi Charles restera au château de Balmoral, où Elizabeth II est morte, avant de regagner Londres demain.