LE PARQUET OUVRE UNE ENQUÊTE POUR DÉTOURNEMENT À L’ASBEF

«Le parquet de Dakar a ouvert une information judiciaire pour détournement de fonds et voies de fait contre Myriam Makéba Mingou, directrice exécutive de l’Asbef, suspendue de ses fonctions après un audit. La même information vise Adjaratou Khady Ndaw Sy (présidente nationale destituée) et Lat Dior Diouf (présidente de l’antenne de Kaolack) pour faux et usage de faux. Le dossier a été confié au premier cabinet d’instruction», rapporte le journal Libération dans sa livraison de ce samedi.



























