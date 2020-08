LE PIT SE SOUVIENT DE SON LEADER HISTORIQUE AMATH DANSOKHO, UN HOMME À L’EXISTENCE "AUSSI PLEINE QU’UTILE’’

Le Parti de l’indépendance et du travail (PIT) a eu une pensée pour son leader historique Amath Dansokho, dont le premier anniversaire du rappel à Dieu sera commémoré dimanche, l’occasion de rendre hommage "à cet excellent camarade dont tout atteste qu’il a eu, pour son pays, une existence aussi pleine qu’utile".



Le PIT se refuse à "verser dans une glorification qu’Amath aurait été le tout premier à rejeter", mais tient à rendre "hommage à cet excellent camarade dont tout atteste qu’il a eu, pour son pays, une existence aussi pleine qu’utile".



"Pour le PIT, l’héritage que DANSOKHO a laissé aux générations présentes doit être préservé. A tout prix ! Il s’agit, pour tous ceux qui se mêlent de politique, d’avoir le sens des priorités, de développer celui de l’écoute, d’être attentifs au sort des plus faibles", écrivent ses responsables dans une déclaration parvenue à l’APS.



"Il s’agit, également, d’apprendre à bâtir des convergences autour du socle que représentent les intérêts du plus grand nombre parce que, hors de là, aucune initiative politique ne peut prospérer dans la durée", peut-on lire.



"En cette période particulière durant laquelle le Sénégal, à l’instar de la quasi-totalité des autres pays du monde, fait face à une séquence inédite qu’impose la pandémie de la Covid 19, la figure d’Amath se révèle particulièrement précieuse", font-ils valoir.



Selon le PIT, le souvenir de son défunt leader historique peut "conforter les Sénégalais à continuer à chercher, ensemble, les meilleures solutions afin de faire face" à cette pandémie, il peut tout autant "leur permettre de tirer les meilleures leçons de ce qui se donne à voir dans la quasi-totalité des pays voisins".



Le PIT estime qu’Amath Dansokho avait été inspiré, sa vie durant, par "la conviction que l’action politique, en lieu et place de péjorer les conditions de vie des peuples, devrait plutôt contribuer à inventer des solutions les meilleures pour améliorer le sort du plus grand nombre".



La démarche politique du défunt était également basée sur le fait qu’il n’y a "pas grand intérêt à se recroqueviller sur soi, en pensant que toute différence est égarement, danger, menace", souligne le PIT. Il évoque une autre conviction politique d’Amath Dansokho selon laquelle il "n’y a pas de difficultés que l’engagement, la constance, la rationalité et l’opiniâtreté ne puissent résoudre".



"Parce qu’il avait cette foi en bandoulière, Amath DANSOKHO, des décennies durant, a été au cœur de la vie politique nationale. Avec lui, le Sénégal est allé de l’avant dans sa capacité à dénouer les problèmes politiques les plus aigus, des crises dont certaines profondes, menaçant la stabilité nationale et la légendaire convivialité des sénégalais", lit-on encore.