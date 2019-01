LE PM LANCE LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES DANS LE SALOUM

Le Premier ministre, Mahammed Boun Abdallah Dionne, a procédé vendredi, au lancement des travaux de construction d’infrastructures routières à Kaolack et à Kaffrine, dans le centre du pays, a constaté l’APS.



M. Dionne a lancé les travaux de construction de la route Wack Ngouna-Saboya, dans le département de Nioro, dont le montant s’élève à 1, 8 milliard de francs CFA, pour une durée de 12 mois.



Le projet confié à l’entreprise Jean-Lefebvre, englobe une bretelle passant par Kotanko et ira jusqu’à Keur Tapha, a dit le Premier ministre lors de la cérémonie de lancement, en présence du président de l’Assemblée nationale, Moustapha Niasse et du ministre des Infrastructures, Abdoulaye Daouda Diallo et de plusieurs autres autorités administratives et locales.



Auparavant, le Premier ministre a lancé officiellement les travaux d’aménagement et de Bitumage de la route Kaffrine-Ganda, entièrement financée par l’Etat du Sénégal à travers le Budget consolidé d’investissement (BCI).



D’un coût de 15,8 milliards de francs CFA, cette infrastructure routière est "une doléance de quarante ans des populations de Kaffrine qui est en train d’être prise en charge par l’Etat du Sénégal’’, a déclaré Dionne.



"Ce projet est l’aboutissement de la volonté du chef de l’Etat de doter tout le pays d’infrastructures routières pour assurer une meilleure connectivité des territoires afin d’accroitre les opportunités d’échange avec le reste du pays et l’extérieur", a-t-il dit.



Il a indiqué que le projet va "permettre d’impulser une nouvelle dynamique économique à la région de Kaffrine à travers une intensification des échanges et des activités agricoles, halieutiques, pastorales et la production de services divers".



"Cette route jouera un rôle déterminant dont le désenclavement de la région de Kaffrine et renforcera en même temps les possibilités d’une meilleure valorisation des potentiels de la région", a ajouté le Premier ministre.



En marge de la cérémonie de lancement des travaux de la route Kaffrine-Ganda, cinq minibus neufs ont été remis aux opérateurs de transport de la région de Kaffrine, pour un coût de 94,5 millions de francs CFA .



Ce programme est mis en œuvre par le Conseil exécutif des transports urbains de Dakar (CETUD).





AMD/ASB