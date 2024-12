LE PREMIER MINISTRE OUSMANE SONKO PLAIDE POUR UNE SOUVERAINETÉ NUMÉRIQUE ET UNE RÉFORME STRUCTURELLE DE L’ADMINISTRATION

Le Premier ministre Ousmane Sonko a critiqué, lors de la finale du Gov’Athon 2024, le choix systématique de recourir à des prestataires étrangers pour la réalisation de logiciels, au détriment des solutions proposées par les entreprises sénégalaises. Ces décisions, selon lui, mettent en péril la souveraineté numérique et négligent des enjeux cruciaux de sécurité.



Dans un discours, le chef du gouvernement a souligné la nécessité d’une réforme profonde de l’administration sénégalaise. « Le plus grand combat pour les prochains mois et les prochaines années est celui de l’assainissement de notre administration, qui souffre de beaucoup de maux. Il faut que l’administration redevienne un outil au service du citoyen », a déclaré Ousmane Sonko, appelant à une mobilisation collective pour une gestion publique plus transparente et plus efficace.





Magnifiant l’initiative Gov’Athon, le Premier ministre a salué l’engagement du ministre de la Fonction publique, Olivier Boucal, pour la réussite de cet événement inédit. Le Gov’Athon 2024, première édition d’une compétition inspirée des hackathons, avait pour objectif de proposer des solutions numériques destinées à améliorer les services administratifs.



Mobilisant 480 étudiants issus de 20 universités et établissements d’enseignement supérieur, l’événement a permis la soumission de 120 projets, dont 12 finalistes ont été présentés dans des domaines variés tels que l’agriculture, le tourisme, la sécurité routière et l’administration numérique.



Pour le ministre de la Fonction publique Olivier Boucal, Gov’Athon est une « réponse de co-construction de solutions adaptées aux préoccupations des services de l’État ». Il a insisté sur l’importance de rapprocher l’administration des citoyens grâce à l’innovation et à une maîtrise accrue de l’écosystème numérique.



Au-delà de l’innovation technologique, le Gov’Athon illustre la volonté des autorités de valoriser le capital humain sénégalais. Le ministre Boucal a rappelé que la jeunesse, force motrice du pays, est au cœur de ce nouveau référentiel de gouvernance publique. « Le développement est d’abord une idée avant d’être une œuvre, et enfin un impact positif sur le quotidien de nos compatriotes. Le Gov’Athon respecte cette bonne pratique du progrès », a-t-il déclaré.



Les projets présentés lors de cette finale traduisent non seulement l’engagement des jeunes talents sénégalais mais aussi leur capacité à proposer des solutions concrètes aux défis de l’administration publique.































RTS