LE PRÉSIDENT BASSIROU DIOMAYE FAYE ANNONCE LA PROCHAINE ADOPTION D’UNE LOI SUR LA DÉFENSE ET LA SÉCURITÉ NATIONALE

Lors de la célébration de la Journée des Armées ce vendredi 8 novembre 2024, le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a révélé que le Sénégal examinera bientôt un projet de loi fondamental sur la défense et la sécurité nationale, visant à redéfinir les grandes orientations de l’architecture de défense du pays, adaptées aux défis géopolitiques et sécuritaires actuels. Cette annonce a été faite en présence de hauts responsables militaires, du ministre des Forces armées et de membres du corps diplomatique, qui ont assisté à la cérémonie placée sous le thème : “Vers la souveraineté technologique et industrielle des Forces armées”.



Le projet de loi, qui sera soumis à l’examen de la nouvelle Assemblée nationale dès son installation, marquera une étape cruciale dans la modernisation de la stratégie de défense nationale du Sénégal. Selon le chef de l’état, ce texte visera à renforcer les capacités de défense du pays, tout en tenant compte des évolutions stratégiques du contexte mondial.



Le chef de l’état Bassirou Diomaye Faye a souligné l’importance de l’autonomie stratégique du Sénégal, dans un monde où les chaînes d’approvisionnement deviennent de plus en plus militarisées. Le chef de l’État a insisté sur la nécessité d’une “autonomisation progressive” des Forces armées sénégalaises, afin de réduire la dépendance excessive vis-à-vis des équipements militaires étrangers, tout en répondant efficacement aux défis sécuritaires internes et externes.



Bien que le Sénégal dispose actuellement de capacités militaires satisfaisantes, le président Faye a reconnu que ces capacités demeuraient limitées en raison de la diversité des équipements militaires disponibles et de la dépendance à l’égard des technologies étrangères. Il a ainsi plaidé pour une politique de développement d’une industrie de défense nationale, capable de produire les équipements nécessaires à la sécurité du pays. Cette approche, a-t-il souligné, est un impératif pour garantir l’indépendance et la résilience du Sénégal face à des menaces potentielles.



Le président a exprimé sa conviction profonde que le Sénégal, grâce à l’expertise de ses chercheurs et aux compétences locales de ses ingénieurs, inventeurs et artisans, pourrait ouvrir une nouvelle ère de renforcement des capacités de ses Forces armées. Il a mis en avant l’importance d’un partenariat entre les acteurs locaux de la recherche scientifique et les forces armées pour créer une véritable industrie de défense nationale, capable de répondre aux besoins spécifiques du pays en matière de sécurité.



L’autonomisation technologique et industrielle des Forces armées sénégalaises est donc au cœur de la vision stratégique du président Faye pour l’avenir de la défense nationale. En réunissant les compétences locales et en développant les capacités nationales, le Sénégal aspire à devenir un acteur plus autonome dans la gestion de sa sécurité, tout en renforçant sa position sur la scène internationale.



Le président Bassirou Diomaye Faye a salué l’initiative des Forces armées sénégalaises qui ont soumis un plan pluriannuel de dépenses visant à garantir un financement durable de leurs besoins. Cette initiative est en ligne avec les priorités du gouvernement de modernisation et de renforcement de la défense nationale, en vue de créer une armée plus performante et prête à répondre aux défis futurs.



























Rts