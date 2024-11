LE PRÉSIDENT BASSIROU DIOMAYE FAYE ANNONCE LES PREMIÈRES ASSISES NATIONALES DES DAARAS

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a annoncé, jeudi, la tenue imminente des premières Assises nationales des daaras. Cet événement réunira les principaux acteurs impliqués dans la gestion et l’évolution de ces écoles traditionnelles : éducateurs, décideurs politiques, familles religieuses, partenaires techniques et financiers. L’objectif affiché est une refonte profonde du système des daaras, visant à renforcer leur rôle dans le système éducatif national.



Lors de son allocution, le Chef de l’État a mis en avant trois axes majeurs pour ces Assises : Repenser la place des daaras dans l’éducation nationale, la diversification des contenus pédagogiques et la mise en place d’un cadre institutionnel et financier stable.



Le Président Bassirou Diomaye Faye a souligné la nécessité de garantir une équité totale entre tous les enfants sénégalais, indépendamment de leur parcours éducatif. « Il s’agit de repenser leur place dans le système éducatif national afin de garantir une équité totale entre tous les enfants sénégalais, quelle que soit leur voie éducative », a-t-il déclaré.



Le Président Faye a proposé l’introduction de disciplines modernes telles que les mathématiques, les sciences, les langues étrangères et les compétences techniques dans les programmes des daaras. Cette initiative vise à mieux préparer les jeunes à un monde en perpétuelle évolution tout en conservant la vocation première de ces écoles.



Pour le Chef de l’Etat, il faut un partenariat public-privé soutenu par l’État sera instauré pour offrir un appui durable aux daaras. « Cette réforme ne vise pas à déformer les daaras, mais à leur permettre de répondre avec efficacité et pertinence aux exigences de notre époque tout en préservant leur âme et leur vocation première », a précisé le Président.



Bassirou Diomaye Faye a également salué les résultats des daaras modernes, citant les performances remarquables des jeunes « ndongo daaras » lors des compétitions internationales de mémorisation et de récitation du Saint Coran. Ces succès, selon lui, témoignent de leur capacité à s’adapter tout en portant haut les couleurs du Sénégal.



Le Président s’exprimait à Diamniadio, à l’occasion de la troisième édition de la Journée nationale des daaras, un événement visant à mettre en lumière l’importance de ces institutions dans l’éducation et la préservation des valeurs culturelles et religieuses du pays.







































































Rts