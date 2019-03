LE PRÉSIDENT CHINOIS ADRESSE SES VŒUX DE RÉUSSITE AU PRÉSIDENT SALL

Le président de la République populaire de Chine, Xi Jinping, a adressé ses "chaleureuses félicitations’’ au président Macky Sall, réélu pour un mandat de cinq ans à la tête du Sénégal, selon les résultats définitifs de la présidentielle sénégalaise du 24 février dernier rendus publics ce mardi par le Conseil constitutionnel.



Le dirigeant chinois a formulé des "vœux de réussite’’ pour le chef de l’Etat "dans l’accomplissement de cette noble mission’’.



‘’Je me réjouis d’apprendre que vous êtes réélu président de la République du Sénégal. Au nom du peuple et du gouvernement chinois et en mon nom personnel, je vous adresse mes chaleureuses félicitations et formule mes vœux de réussite dans l’accomplissement de cette noble mission’’, écrit le président chinois dans un message de félicitations adressé à son homologue sénégalais.



Le Conseil constitutionnel a confirmé mardi les résultats provisoires de la Commission nationale de recensement des votes (CNRV) en proclamant le président sortant vainqueur de la présidentielle du 24 février dernier avec 58,26% des voix.



Selon le président Xi Jinping, la Chine et le Sénégal sont de ‘’ bons amis et partenaires’’.



‘’Ces dernières années, avec nos efforts conjoints, la confiance politique mutuelle entre nos deux pays ne cesse de s’approfondir et la coopération dans tous les domaines porte des fruits abondants ‘’, a rappelé le président chinois.



Il a souligné son attachement au développement des relations sino-sénégalaises ainsi que sa volonté d’œuvrer avec le président Sall au renforcement de la coopération entre les deux pays dans le cadre de l’initiative la ’’ceinture et la route’’, et à bien mettre en valeur le rôle de coprésidents du Forum sur la coopération sino-africaine (FCSA), entre autres.

