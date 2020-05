LE PRÉSIDENT DE L’ASC ESPOIR DE PIKINE ARNAQUE 150 MILLIONS À LA SONATEL

Activement traqué par la Section de Recherches depuis trois mois, M. A. Hanne, président de l’ASC Espoir de Pikine a été arrêté, mercredi dernier, chez l’une de ses épouses, à Pikine.



Selon EnQuête qui donne l’information, il est poursuivi par la Sonatel qui l’accuse d’escroquerie portant sur 150 millions F CFA. Les faits remontent à 2017. Il a volé plus de 600 personnes à travers le transfert d’argent Orange Money. Durant les « navétanes », il allait jusqu’à dépenser 2 millions F CFA par jour pour ses joueurs.



M. A. Hanne se justifie en disant « qu’il s’est lancé dans l’arnaque pour venir en aide à sa mère qui est alitée et parce qu’il a été touché de plein fouet par la situation économique morose du pays. »



La Sonatel renseigne que le préjudice subi s’élève à 149 482 millions de FCFA, avec un total de 602 victimes. M. A. Hanne croupit en prison depuis vendredi dernier pour les faits d’usurpation d’identité et escroquerie, révèle la même source.