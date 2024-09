LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE MET FIN AUX MANDATS DES PRÉSIDENTS DU HAUT CONSEIL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DU CONSEIL ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL

Un communiqué officiel émis par la Présidence de la République du Sénégal ce jour annonce des changements significatifs dans les instances dirigeantes du pays. Le Président de la République, Son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar FAYE, a décidé de mettre fin aux fonctions de deux figures d’institutions par le biais de décrets en date du 4 septembre 2024.



Madame Aminata Mbengue NDIAYE, qui occupait le poste de Président du Haut Conseil des Collectivités Territoriales, et Monsieur Abdoulaye Daouda DIALLO, Président du Conseil Economique, Social et Environnemental, ne sont plus en poste.



Le communiqué a été signé par le Ministre, Secrétaire général de la Présidence de la République, Oumar Samba BA, qui a précisé que ces changements sont mis en œuvre dans le cadre des efforts continus pour renforcer l’efficacité et la transparence des institutions sénégalaises.



Les raisons précises de ces changements n’ont pas été détaillées dans le communiqué, mais ces décisions pourraient signaler une réorientation stratégique au sein des instances gouvernementales en réponse aux besoins évolutifs du pays.



























































Rts