LE PRÉSIDENT DIAKHAR FAYE VOTE ET APPELLE À LA RESPONSABILITÉ ET À LA PAIX

Le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, accompagné de la première dame, Marie Khone Faye, a voté ce jour au bureau n°2 de l’école élémentaire de Ndiandiaye. Vêtu de blanc, le Président a exprimé sa gratitude envers Dieu et a salué la mobilisation du peuple sénégalais pour l’exercice de leur droit démocratique.



Dans son discours, il a souligné l’importance de la responsabilité dans ce processus électoral. Le Président a également exhorté les électeurs à faire preuve de sérénité et à accepter les résultats des élections, rappelant que dans toute compétition, il y aura des vainqueurs et des vaincus.



« C’est un grand jour de l’expression démocratique. Nous voyons le peuple se mobiliser pour exercer son droit de choisir. Le peuple sénégalais a l’obligation de préserver l’exception dont notre pays fait preuve dans presque toute l’Afrique », a-t-il déclaré.



Le chef de l’Etat a rappelé que durant les cinq prochaines années, les députés auront pour mission de veiller au contrôle de l’action gouvernementale. Il a insisté sur le fait que les élections doivent être régulières, transparentes et démocratiques, en soulignant l’importance de la paix au sein de la société.



La maturité démocratique se manifeste également par la responsabilité des acteurs politiques, qui doivent proposer des idées et des programmes qui parlent au peuple, dans un climat de sérénité et de respect mutuel. Chaque citoyen a le droit fondamental de choisir ses représentants et dirigeants, et cela doit se faire dans un esprit de paix.



Il a conclu en insistant sur notre obligation morale de préserver la réputation et la reconnaissance que la communauté internationale accorde au Sénégal, en continuant de faire de notre pays une exception à perpétuer de génération en génération.

























































Rts