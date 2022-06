LE PRÉSIDENT MACRON PERD LA FACE! PAR LASS BADIANE

En n’ayant pas une majorité absolue et ayant moins de députés qu’en 2017, le président MACRON doit se remettre en question.

Il n’en reste pas moins que cela permettra au président de la République de savoir que rien n’est jamais acquis, et qu’au premier relâchement le gouvernement pouvait sévèrement être sanctionné.

C’est, ce qui est arrivé !

Le président n’avait pas bien noté chez certains de ses collaborateurs, une tentation de suffisance dans les comportements de la majorité et de certains ministres. Comment faire autrement que de faire des compromis et de redescendre sur terre ? Le président devait mettre en garde chacun, sur les ravages que pouvaient provoquer l’arrogance au pouvoir.

Les français donnent leur confiance, et ils peuvent la retirer aussi rapidement, et, les exemples font légion.

C’est si difficile de gagner. Il y a tant d’obstacles, de déceptions, de sacrifices, d’interrogations sur le chemin de la victoire. Alors,quand elle arrive, c’est un tel accomplissement, et en même temps un tel soulagement, qu’il est incompréhensible qu’elle donne lieu à des comportements déplacés.

Nous avons assisté à beaucoup de scandales dans lesquels sont impliqués des plus proches collaborateurs du président de la République.

Nos concitoyens détestent cette condescendance de ces hommes politiques au Pouvoir, qui ont trahi les valeurs de la République et qui n’ont pas retenu les leçons de l’échec patent des prédécesseurs de MACRON.

Étant, un témoin et acteur des débuts du Mouvement EN MARCHE dans les Yvelines, je peux affirmer qu’on est sortis de la ligne, que nous avions tracée pour les françaises et français qui nous avaient fait confiance.

Nos ministres sont devenus arrogants et menteurs. Nos parlementaires ignorent que leur mission est de servir les françaises et français et non d’être serviles vis-à-vis du président.

NB: Si ce texte reflète parfaitement la vie politique de votre pays, vous pouvez partager gratuitement.

VIVE LA RÉPUBLIQUE !

VIVE LA FRANCE 🇫🇷!