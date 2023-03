LE PSG VERS LE STADE DE FRANCE ? "L'HISTOIRE DU CLUB EST AU PARC", SELON HIDALGO

L'avenir du PSG s'écrira-t-il au Parc des Princes ? Ce vendredi, L'Equipe et l'AFP ont révélé que le Stade de France était dans le viseur de la direction du club de la capitale, qui envisagerait de racheter l'enceinte en 2025. Quelques heures après ces révélations, Anne Hidalgo a réagi. "L'histoire du PSG est au Parc des Princes", a d'abord martelé la maire de Paris à L'Equipe.



"Le PSG hors du Parc n'est plus tout à fait le PSG donc c'est une autre histoire, a-t-elle renchéri. Chacun est libre de raconter l'histoire qu'il veut raconter. Après, il y a l'histoire, la vraie, celle qui s'écrit au coeur des gens, au coeur de toutes celles et ceux qui aiment le foot." Fin janvier, sur France 2, Anne Hidalgo avait rappelé que "le Parc n'était pas à vendre" et qu'il n'y avait "pas beaucoup de plans B" pour le PSG.



"Si Emmanuel Macron veut vendre le Stade de France au PSG, je lui souhaite bon courage mais ce n'est pas une hypothèse raisonnable", martelait-elle. Pendant la Coupe du monde 2022, Nasser al-Khelaïfi, le président du PSG, avait mis la pression à la Mairie de Paris dans un entretien accordé à Marca. "Nous nous disputons avec eux depuis cinq ans. Nous étudions d'autres alternatives car je pense que nous ne sommes plus les bienvenus au Parc des Princes", déclarait-il début décembre.



Selon la Mairie de Paris, Nasser al-Khelaïfi aurait transmis une offre de rachat du Parc des Princes à hauteur de 40 millions d'euros. "C'est moins cher que Leandro Paredes. Franchement ? ! Vous pensez vraiment que le Parc vaut moins que Leandro Paredes ?", avait alors réagi Emmanuel Grégoire, premier adjoint d'Anne Hidalgo.