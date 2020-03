LE SÉNÉGAL A ’’L’OBLIGATION DE VEILLER SUR LA STABILITÉ’’ DE LA GUINÉE-BISSAU (PRÉSIDENT)

Le président de la Guinée Bissau Umaro Sissoco Embaló, a estimé mardi à Dakar que le Sénégal a ’’l’obligation de veiller sur la stabilité’’ de son pays.



"On ne peut pas mettre le Sénégal en deuxième plan. Il a l’obligation de veiller sur la stabilité de la Guinée Bissau, de l’aider et d’être son porte-parole auprès du Fonds monétaire international (FMI)", a déclaré Umaro Sissoco Embaló à son arrivée à Dakar dans le cadre d’une visite d’amitié de 48 heures.



Umaro Embaló Sissoco, accueilli par son homologue sénégalais à l’Aéroport international Léopold Sedar Senghor, a souligné qu"à l’exception’’ de la communauté présente sur le territoire bissau guinéen, le Sénégal ’’est le premier pays qui souffre des guerres et des coups d’Etat que notre pays a connus dans le passé".



"La nouvelle administration de la Guinée Bissau a beaucoup de choses à apprendre du Sénégal", a-t-il indiqué, ajoutant qu"on sait que le Sénégal a toujours vécu dans la stabilité politique alors que nous, on a passé vingt ans dans l’instabilité politique".



Il a aussi invité la communauté internationale à ’’soutenir’’ la Guinée Bissau et son nouveau gouvernement et tous les Bissau-Guinéens qui sont dans la diaspora à ’’rejoindre’’ le pays pour ’’participer à son développement".





























aps