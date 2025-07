LE SÉNÉGAL RÉAGIT À LA DÉGRADATION DE SA NOTE SOUVERAINE PAR S&P ET RÉAFFIRME SA TRANSPARENCE BUDGÉTAIRE

L’agence de notation financière S&P a abaissé, le 14 juillet 2025, la note souveraine du Sénégal de « B » à « B- », assortie d’une perspective négative. En réponse, le Ministère des Finances et du Budget a publié un communiqué dans lequel le gouvernement dit avoir pris acte de cette décision tout en réaffirmant sa capacité à honorer ses engagements financiers.



Le gouvernement sénégalais insiste sur son engagement en faveur de la transparence budgétaire. Il explique que la publication récente des données provisoires sur le stock de la dette publique pour 2023 et 2024 s’inscrit dans cette logique. Ces chiffres proviennent d’un exercice de fiabilisation mené avec l’appui d’un cabinet international indépendant, couvrant l’ensemble de la dette de l’administration centrale.



Les autorités précisent que l’augmentation du ratio dette/PIB ne tient pas encore compte du rebasage en cours du PIB, dont les résultats seront publiés prochainement. Ce rebasage vise à mieux refléter la taille réelle de l’économie sénégalaise, en adéquation avec son niveau de développement.



Par ailleurs, les discussions avec le Fonds Monétaire International (FMI) se poursuivent de manière proactive, notamment autour de la question du « misreporting ». Tous les documents liés à l’exercice de réconciliation ont été partagés avec le FMI, dans un souci de transparence et de restauration de la confiance.



Concernant le financement de l’exercice 2025, le gouvernement indique que des ressources importantes ont été mobilisées, aussi bien auprès de partenaires internationaux que sur les marchés régionaux, à travers des émissions de titres publics et deux appels publics à l’épargne menés avec succès. Une stratégie de financement pour 2026 est également en préparation.



Enfin, le gouvernement assure rester mobilisé pour mettre en œuvre les réformes nécessaires, dans un esprit de rigueur, de responsabilité et de dialogue avec toutes les parties prenantes.



































