LE SÉNÉGAL VAINC LE CAP-VERT PAR KO

Sénégal 2-0 Cap-Vert

Buts : Mané (63e) et Dieng (92e)

Expulsions : Andrade (27e) et Vozinha (57e)



Une histoire de carton.



Réduit à 9, le Cap-Vert a longtemps tenu tête au Sénégal avant de lâcher les armes et laisser les Lions de la Téranga s'imposer au stade omnisports de Bafoussam et filer en quarts de finale de la CAN 2021.



Pourtant, le Sénégal a démarré la rencontre pied au plancher. Décalé par Gana Gueye, Sadio Mané a vu sa puissante frappe enveloppée terminer sur le poteau gauche de Vozinha après 38 secondes de jeu. Dominé, mais désireux d'exister, le Cap-Vert s'est rapidement retrouvé à dix contre onze après l'expulsion logique de Patrick Andrade pour une semelle en avant sur Pape Gueye (27e). Malgré cela, les Tubarões Azuls (Requins bleus, en VF) ont tenu le coup jusqu'à la pause pour rentrer aux vestiaires avec une cage inviolée.



Cela dit, le Sénégal va passer la seconde vitesse en deuxième période. Après une première frappe de Pape Gueye au-dessus (50e), un choc aérien entre les têtes de Vozinha et Mané va arrêter la rencontre pendant plusieurs minutes (53e). Durant ce laps de temps, l'arbitre central va expulser un Vozinha K-O après utilisation de la VAR (58e). Alors qu'il aurait dû quitter la pelouse après le choc en raison du protocole commotion, Mané met l'entrant Marcio Rosa à la parade (59e). Avant de trouver l'ouverture sur une frappe enveloppée dans la lucarne opposée (63e, 1-0). Une fois devant au score, le Sénégal a fait sortir son numéro 10, allongé au sol et victime de vertiges, pour Bamba Dieng. Courageux, le Cap-Vert a tenté d'égaliser, mais s'est fait punir en contre par l'avant-centre marseillais, auteur de son premier but en sélection (92e, 2-0).



Sans briller, le vice-champion d'Afrique se qualifie pour les quarts de finale et jouera le vainqueur du match entre le Mali et la Guinée équatoriale.