LE SYTJUST SUSPEND SA GRÈVE ET ATTEND LE PAIEMENT DES PRIMES DANS UN MOIS

C’est officiel. La paix des braves est actée. Le bras de fer entre le ministre de la Justice et les travailleurs de la justice est derrière nous. Le Syndicat des travailleurs de la Justice a suspendu à sa grève qui a duré plus de deux mois.



La décision a été annoncée par le Secrétaire général dudit syndicat, Me Aya Boun Malick Diop, en conférence de presse. Selon lui, après une large concertation avec sa base le Sytjust a décidé de suspendre sa grève. À l’en croire, la grève a été très longue c’est parce que les travailleurs étaient déterminés sauvegarder leurs acquis. Cette opiniâtreté, indique-t-il, a été l’unique moyen contre une remise en cause de leurs acquis.



Mais il se félicite que le fil du dialogue soit repris entre les différentes parties. Cependant, le Sytjust donne un mois au ministre de la Justice, Me Malick Sall qui a pris l’engagement de payer les indemnités. « Nous prenons l’opinion publique nationale à témoin et demandons au ministre de respecter ses engagements », a déclaré Me Aya Boun Malick Diop.



















































emediasn